В МИД Эстонии сделали неутешительный прогноз касательно исключения России из Совбеза ООН

Там заявили, что предложение Украины не имеет широкой поддержки.

Большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу о членстве России в Совете Безопасности ООН, поэтому вопрос об исключении РФ из этого органа пока не перспективен.

Об этом сказал вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер, пишет ERR.

"Эстония один из лидеров и самых активных сторонников Украины по темам, которые как раз касаются изолирования России в разных организациях, отстранения России от принятия решений в мире, привлечения ее к ответственности за преступления. Это направление очень хорошее и правильное. Разговоры об ООН попадают в то же самую категорию, но в этом случае следует учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", — сказал он.

Он отметил, что поскольку этот вопрос является бесперспективным, нужно сосредоточиться на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно потеснить и изолировать.

Украина инициирует процесс исключения России из ООН

МИД Украины опубликовало заявление, в котором призывает страны ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН.

Накануне Конгресс США внес резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. Россия вправе наложить вето на подобное предложение.

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористкой и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских военных преступников.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористом. Документ был принят единогласно, за него проголосовали 99 членов депутатов, присутствовавших в зале, 1 воздержался.

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