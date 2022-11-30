В МИД Финляндии объяснили, почему ядерное оружие не гарантирует России победу над Украиной

Глава МИД Финляндии заявил, что угроза ядерной войны будет существовать до тех пор, пока в мире будет существовать ядерное оружие

То, что у России есть ядерное оружие, вовсе не означает, что оно должно выиграть войну против Украины, поскольку ядерные страны уже терпели поражение в войнах.

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщает ЕН.

Дипломат заявил, что у России действительно есть мощный ядерный потенциал, но в прошлом ядерные страны уже проигрывали войны странам, у которых нет подобного оружия.

"Достаточно вспомнить ту же Вьетнамскую войну. Ядерное государство не всегда говорит последнее слово в конфликте", — заявил Хаависто.

Дипломат отметил, что война в Украине отличается от тех, которые были раньше, поскольку Киев поддерживают западные страны, в которых также есть ядерное оружие.

Хаависто подчеркнул, что угроза ядерной войны будет существовать до тех пор, пока в мире будет существовать ядерное оружие.

"Конечно, при этом у государства есть свои ядерные доктрины и воздерживаются от использования ядерных мощностей и угроз ядерным оружием, но мы не можем исключить также и ядерную войну. И это одна из важных задач человечества – пытаться избежать ядерной эскалации, ведь в ядерной войне победителей не будет", — подчеркнул глава МИД Финляндии.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отложила обсуждение с США договора о сокращении ядерных вооружений.

Также мы информировали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ни Россия, ни США не намерены применять ядерное оружие.

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