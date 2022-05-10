В МИД Франции перечислили четыре стратегические ошибки Путина в войне против Украины

В МИД Франции перечислили четыре стратегические ошибки Путина в войне против Украины

Диктатор России Владимир Путин, который полномасштабно напал на Украину 24 февраля, допустил четыре стратегические ошибки.

Кремлевский диктатор Путин, цинично и варварски напавший на Украину 24 февраля, значительно переоценил свою армию, из которой в РФ годами делали культ "второй в мире". В то же время Путин сильно недооценил Киев, а также силу поддержавшего его Запада.

Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в комментарии BFM TV.

По мнению французского министра, война будет долгой и тяжелой, ведь ее зачинщик "находится в отказе".

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"Я думаю, что мы идем к долгой войне. Об этом не подумал Путин, что, возможно, и объясняет особый характер этого парада, где нет перерыва. Он (Путин. — Ред.) в полностью ревизионистском обосновании причин войны. о возражении и том, как переложить ответственность на других", – отметил дипломат.

По его словам, Путин допустил четыре стратегические ошибки:

Первая ошибка была думать, что Украина упадет: "Она не падает, а наоборот, создала героически борющуюся нацию". Вторая ошибка заключалась в том, что глава Кремля полагал, что "Европа была бы хрупкой в своей реакции, когда все было наоборот". Третьей ошибкой, что президент России "думал, что видит слабые места в НАТО", российский диктатор считал, что внутри Североатлантического союза нет единства мнений, но НАТО показало, что это не так. Четвертой – что Путин "переоценил силу своей армии".

Напомним, историк Ярослав Грицак заявил, что Россия после поражения в войне против Украины будет очень ослаблена, скатится к уровню 1991 года. Страна-агрессор будет просить у Запада снимать экономические санкции в ответ на политические решения.

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