В МИД Германии пояснили, что должна сделать РФ для снятия санкций

В МИД Германии пояснили, что должна сделать РФ для снятия санкций

Отмена антироссийских санкций возможна только в случае вывода войск РФ с территории Украины, на которую она варсварски напала.

Мир на условиях России по итогам войны против Украины не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. А станет приглашением к следующей войне.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag.

Министр иностранных дел Германии считает, что мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни Европе. По ее словам, прекращение огня в Украине могло бы стать первым шагом к мирному урегулированию.

"Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе до наших границ", — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Потому что именно украинцы погибают в этой войне и именно им грозит угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", – добавила министр.

Напомним, что Германия не собирается платить России за газ в рублях.

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