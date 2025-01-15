В МИД Индии заявили о гибели их гражданина, которого РФ завербовала на войну против Украины

В Нью-Дели призвали к скорейшей демобилизации других граждан Индии, завербованных Россией.

Гражданин Индии, который был завербован Россией и уехал на войну против Украины, погиб в бою, еще один получил ранения и лечится в Москве.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Индии, передает SkyNews.

В МИД Индии заявили, что правительство страны под руководством Нарендры Моди "решительно занялось" этим вопросом с российскими властями и посольством России в Нью-Дели.

В то же время в ведомстве призвали к скорейшей демобилизации других граждан Индии, завербованных Россией.

"Мы работаем с российскими властями для скорейшей транспортировки останков в Индию. Мы также добиваемся скорейшей демобилизации и репатриации в Индию раненого", — заявили в МИД Индии.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне вербуют для войны наемников из Алжира.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ завербовала сотни еменцев на войну против Украины.

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