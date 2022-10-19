В МИД Китая цинично прокомментировали атаку России Киева дронами-камикадзе

В Китае говорят, что их позиция по украинскому вопросу – последовательная.

В МИД Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке дронами-камикадзе на Киев, которую россияне совершили в последние дни. В КНР снова призвали "все стороны проявлять сдержанность и спокойствие".

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

На брифинге спикера спросили, каков комментарий Китая относительно последней атаки Киева, на что он ответил, что в МИД "ничего не знают об упомянутом".

"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность", — сказал он.

Представитель МИД КНР выразил мнение, что необходимо "поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию для совместной деэскалации ситуации".

Напомним, недавно постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи призвал использовать все дипломатические средства для прекращения каких-либо боевых действий в Украине и содействовать мирным переговорам. По его словам, мир – это задача нас всех. А политическая изоляция и санкции против РФ, напавшая на Украину, по его мнению, могут привести в тупик.

Как сообщалось, 17 октября российские войска атаковали Украину дронами. В результате разрушен жилой дом в Шевченковском районе, где погибли 5 человек.

Среди погибших в Киеве — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

Утром 18 октября Россия нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре Киева. Три "прилета" зафиксировали на левом берегу столицы. В результате ракетного удара погибли три человека.

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