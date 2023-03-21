В МИД Китая на вопрос о поставках оружия России заявили, что во всем "виновны США"

В Пекине утверждают, что занимают объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу.

Спикер китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что в Пекине "стремятся к миру", а в войне в Украине "виновны США".

Об этом сообщает Лига.нет.

Так, отвечая на вопрос, использует ли Россия китайское оружие в войне против Украины, он ответил, что в Пекине "стремятся к миру".

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"Именно США, а не Китай, присылают оружие на места сражений в Украине", — сказал он, добавив, что Китай "всегда стоит на стороне мира".

Журналисты озвучили данные из Белого дома, подтверждающие, что российские военные используют китайские боеприпасы для войны против Украины.

У спикера МИД Китая спросили, действительно ли Пекин поставляет оружие Москве. Он отказался отвечать на этот вопрос, в то же время заявил, что именно США "раздувают огонь войны", предоставляя оружие ВСУ для защиты от российских агрессоров.

"Китай занимает объективную и справедливую позицию в украинском вопросе. Все, что мы сделали, сводится к поддержке переговоров о мире", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация США планирует претворить в жизнь возможность проведения телефонных переговоров президента Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Кроме того, мы ранее информировали, что МИД Украины рассчитывает, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

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