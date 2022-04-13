В МИД Латвии заявили, что единственной страной в мире, нуждающейся в реальной денацификации, является Россия

Российские войска совершили в Украине много военных преступлений и преступлений против человечности, сказал Ринкевичс.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации, — это Россия, совершающая в Украине фактически геноцид, убивая и жестоко пытая мирных людей.
Об этом он написал в Twitter.
"После стольких ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации, — это Российская Федерация", — говорится в сообщении Ринкевичс.
Напомним, в Пентагоне обещают помочь защититься от вторжения России.
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