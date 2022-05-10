В МИД Литвы назвали единственный способ защитить страны Запада от угроз Кремля

Отстранение Путина от власти – единственный способ защитить страны Запада от угроз Кремля. Об этом заявил Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Отстранение президента России Владимира Путина от власти является единственным способом оградить мероприятие и его союзников от будущих угроз со стороны Кремля. Пока существует путинский режим, намеревающийся вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности.

Об этом заявил Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Associated Press.

"С нашей точки зрения, к тому моменту, когда нынешний режим не будет находиться у власти, окружающие его страны будут в определенной степени находиться в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, можно изменить Путина, можно изменить его окружение, но на его место может прийти другой Путин", — сказал Ландсбергис.

Он добавил, что пока существует путинский режим, намеревающийся вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности.

По словам министра, если что-то и было доказано сомневавшимся в этом после 2008 года в Грузии в 2014 году, когда началась Первая война в Украине, так это то, что Россия-агрессивная страна. Это совершенно ясно.

Напомним, что Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении патриарха русской православной церкви Кирилла. Как сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, патриарх Кирилл поддерживает войну в Украине.

Литва проявляет огромную солидарность с Украиной и сама чувствует угрозу вторжения чуть ли не каждый день