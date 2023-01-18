В МИД Литвы объяснили, зачем Россия постоянно угрожает ядерным оружием

Запад не должно поддаваться угрозам Кремля относительно использования ядерного оружия

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия постоянно пытается запугивать ядерным оружием, чтобы умерить военную поддержку Украины со стороны стран Запада.

Об этом сообщает издание Lrt.lt.

Он отметил, что Запад не должен подвергаться угрозам Кремля относительно использования ядерного оружия, поскольку это рычаг, чтобы сдержать военную помощь украинским вооруженным силам.

Также постоянные угрозы ядерному оружию нужны российским властям, чтобы заверить себя и страны Запада в том, чтобы у него еще есть серьезные возможности.

"Зачем ей (России – ред.) это сейчас нужно? Создавать атмосферу страха и контролировать процесс принятия решений, сдерживать нас от поставок оружия в Украину, сдерживать процесс принятия решений, тормозить процесс принятия решений", — подчеркнул министр.

Ландсбергис заявил, что нужно не поддаваться угрозам России и продолжать поставлять оружие Украине.

Отметим, что в НАТО считают маловероятным вариант, по которому Россия использует ядерное оружие в войне.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины в войне, развязавшейся Россией, может стать прелюдией к Третьей мировой войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что, несмотря на ядерные угрозы президента РФ Владимира Путина, вероятность того, что он решится на это, все еще остается низкой. Россию предупредили о последствиях.

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