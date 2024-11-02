В МИД назвали количество дронов, которые Россия выпустила по Украине в течение октября

Интенсивность российских атак дронами в октябре значительно возросла по сравнению с сентябрем.

В октябре российские оккупанты атаковали Украину почти двумя тысячами иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По данным МИД, в течение октября Россия запустила по Украине 1908 дронов "Шахед", что составляет в среднем 62 беспилотника в день. Для сравнения, в сентябре было использовано 1331 дрон (44 в день).

Только в ночь на 2 ноября оккупанты атаковали Киев и другие города Украины 71 дроном-камикадзе.

"Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения в защиту жизни от террора", — призвал министр Сибига.

Напомним, ночью против 2 ноября российская армия нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 71 БпЛА "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. По состоянию на утро силы ПВО уничтожили 39 дронов в разных областях Украины, 21 беспилотник локационно потерян, а пять дронов вернулись в Российскую Федерацию.

Читайте также: