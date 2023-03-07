В МИД отреагировали на истерику Лукашенко и выпад в адрес Зеленского: "Украина ищет мира"

Украина опровергает свою причастность к инциденту в "Мачулищах".

В МИД Украины отреагировали на истерику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, признавшего, что неизвестные беспилотники атаковали в "Мачулищах" российский самолет А-50.

Об этом в Facebook написал спикер МИД Олег Николенко.

В украинском МИД опровергли причастность нашего государства к событиям в Мачулищах и подчеркнули, что сейчас один агрессор и это — Россия.

"Угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мира. Она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета. Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа", — написал Николенко.

Атака на российский самолет А-50, корректировавший ракетные удары по Украине

26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" был поврежден российский разведывательный самолет А-50. Сначала белорусская пропаганда убеждала, что самолет полностью цел и не получил повреждений. Они даже опубликовали соответствующее видео.

После этого белорусские оппозиционеры показали кадры, как их дроны без проблем залетают на военный аэродром "Мачулищи" и атакуют российский самолет.

Лукашенко заявил, что атаку на "Мачулищи" с повреждением А-50, мол, спланировали СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника. Также он обозвал Владимира Зеленского "гнидой".

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