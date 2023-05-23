В МИД отреагировали на скандальное заявление Орбана о войне России против Украины

В Министерстве иностранных дел прокомментировали скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что "Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую развязала Россия". Там отметили, что европейские политики утверждали в прошлом году, что "Украина не имеет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас".

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в Facebook.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что неважно кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины. Те же европейские политики утверждали в прошлом году, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов. Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это единственный путь не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы", — отметил он.

Олег Николенко подчеркнул, что сейчас критически важно объединить усилия для того, чтобы у Украины было все необходимое для ускорения поражения России.

Напомним, пророссийский премьер Венгрии Орбан не хочет видеть Швецию в НАТО из-за "очень неправильных" отношений.

Читайте также: