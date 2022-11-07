В МИД отреагировали на скандальные слова латвийского мэра о "российском Крыме" и зверствах в Буче

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал скандальное заявление мэра латвийского города Даугавпилс Андрейса Элксниньша, который заявил, что Крым "принадлежит России", а за зверства россиян в Буче также ответственны США и Украина.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам Элксниньш своими заявлениями оправдывает преступления России в Украине. Представитель МИД подчеркнул, что позиция мэра не отражает позицию Латвии.

"Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Саейм Латвии. К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальной позиции дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, не только искренне сочувствующих, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии", — подчеркнул Николенко.

Напомним, мэр латвийского Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал Крым "российским", и отказался четко признать, что Россия – агрессорка, начавшая войну против Украины. Он также сказал о якобы причастности Украины и США к зверствам в Буче Киевской области.

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