В МИД отреагировали на "указ" оккупационных властей о поднятии на судах в Херсоне флага РФ

В МИД Украины назвали незаконным требование оккупантов к экипажам иностранных судов поднимать как дополнительный российский флаг во время стоянки в порту Херсона.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел Украины напоминает владельцам и экипажам иностранных судов, которые находятся в украинских портах, в том числе на временно оккупированных территориях, о необходимости неукоснительного соблюдения украинского законодательства и международного права", — говорится в сообщении.

Он отметил, что ведомству известно о требовании российской оккупационной администрации в Херсонской области.

"Обращаем внимание, что Министерством инфраструктуры Украины принят приказ… о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон до восстановления над ними контроля Украины. Следовательно, любые решения или требования представителей российской оккупационной администрации, в том числе портовой, незаконны и не подлежат исполнению", – подчеркнул Николенко.

Отмечается, что украинские дипломаты также проинформируют правительства иностранных государств и международные организации о незаконном требовании российской оккупационной администрации поднять в качестве дополнительного российского флага.

Напомним, что свои требования к экипажам иностранных судов оккупационные власти Херсонской области озвучили в "указе". В нем также говорится, что триколор должен быть поднят на всех украинских судах, которые удалось захватить.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия с начала октября уволила 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

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У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед оккупантов маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.