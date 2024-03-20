В МИД Польши объяснили, как Taurus повлияют на ход войны в Украине

После предоставления немецких дальнобойных ракет Taurus украинским Вооруженным силам российским оккупантам придется переместить свои базы материально-технического снабжения далеко за линию фронта. Это поможет Украине защитить себя.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает BR24.

"Снабжение ракет Taurus с дальностью действия 500 километров будет иметь значительное влияние на способность Украины защитить себя", — глава польского МИД.

Кроме того, Сикорский обвинил Берлин в нерешительности по поставке новых систем вооружения в Украину. Министр подчеркнул, что благодаря крылатым ракетам других стран Силы обороны Украины уже убедили россиян переместить свои базы материально-технического снабжения, в частности, склады с боеприпасами, далеко за линию фронта. Между тем немецкие ракеты заставят окупантов "отойти еще дальше", подчеркнул глава МИД.

Напомним, 14 марта депутаты немецкого Бундестага отклонили резолюцию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. За выступили только 190 депутатов Бундестага, тогда 495 законодателей не поддержали это решение.

Ведущий член комитета по вопросам обороны немецкого Бундестага Александер Мюллер заявил, что у Олафа Шольца есть "секретные причины", чтобы отказываться от поставок ракет Taurus в Украину, хотя публично он говорит, что это из-за "необходимости привлечения немецких солдат" в войну с РФ.

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