В МИД призвали западные СМИ прекратить манипулировать "анонимными источниками"

В МИД Украины призвали западные СМИ не манипулировать "анонимными источниками", которые в последнее время стали очень часто выражать свои мысли журналистами известных изданий.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Также читайте Почему затягивается украинское контрнаступление: западная пресса дала объяснение

"В последнее время в некоторых иностранных СМИ появляются публикации, которые пытаются ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать «альтернативные» мирные планы и подвергнуть сомнению украинский курс на членство в НАТО. Формируя искривленные нарративы, авторы таких материалов обычно ссылаются на комментарии анонимных источников, достоверность которых проверить невозможно", – отметил Николенко.

Он заявил, что журналисты Немецкого агентства прессы (DPA), ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечь внимание от "намного более важной поддержки Украины".

Также, по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство заключает, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии.

"Впереди нас ожидают важные сражения, но Украина уже добилась поразительных успехов в обороне от российской агрессии. В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты – неделю. Благодаря героизму украинских защитников и защитниц, а также международной поддержке, Украина не только вы удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий, не будет преувеличением назвать украинскую армию сильнейшей армией Европы.Украинцы сейчас вносят наибольший вклад в евроатлантическую безопасность.

Также ранее мы уже слышали аргументы о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут спровоцировать Россию на новую агрессию. Как уже отмечал министр Дмитрий Кулеба, единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность. Напомню, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и разожгла войну на востоке, Украина была официально внеблоковой страной", — пояснил Николенко.

Кроме того, внеблоковость и дипломатические усилия многих стран не помогли предотвратить российское вторжение в Украину.

"Потому что цель Москвы – полное уничтожение Украины", — подчеркнул спикер МИД.

"Вместо этого продвижение на пути к вступлению Украины в НАТО заставит Россию унять свою агрессию. В-третьих, и, возможно, самое главное. Текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет процесс обретения членства в НАТО. Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Альянса. Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО", — отметил Николенко.

В этом контексте представитель МИД заявил, что вступление Украины в НАТО — в интересах самого альянса.

"Министр Дмитрий Кулеба четко очертил украинские ожидания: на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательство от союзников, которое определит путь к нашему вступлению в НАТО. Время для такого шага давно назрело", — резюмировал дипломат.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диктатора Путина могут задержать согласно решению Международного криминального комитета на саммите БРИКС, который состоится в ЮАР.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления западных СМИ о возможном провальном контрнаступлении и призвал "больше работать, а меньше говорить".

Читайте также: