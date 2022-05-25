В МИД России заявили, что они не видели плана Италии о мире в Украине

В МИД России заявили, что они не видели плана Италии о мире в Украине

В МИД государства-агрессора заявили, что они не видели мирного плана по завершению войны в Украине, который Италия отправила в ООН.

Также в МИД РФ план Италии назвали "кабинетной теорией".

Об этом заявила представительница МИД страны-агрессора Мария Захарова, пишут российские средства массовой пропаганды.

Захарова заявила, что Россия якобы не получала план о мирном завершении войны в Украине, который подготовила Италия и передала в ООН. И это несмотря на то, что ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщал, что Россия изучает этот план.

По словам Захаровой, о существовании документа РФ узнала из сообщений в прессе. Она назвала план Италии "кабинетной теорией" и заявила, что все сложно соотносится с реальностью.

Напомним, МИД Италии с участием правительственного дворца Киджи разработал план мира и урегулирование кризиса в Украине. В документе содержатся четыре этапа.

Также в МИД Украины сообщили, что изучаются предложения Италии, которая поделилась своим видением путей прекращения развязанной Россией войны.

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