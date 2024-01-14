В МИД Швейцарии сделали заявление о переговорах Украины и России

Глава МИД Швейцарии считает, что Россия должна быть каким-то образом вовлечена в переговоры с Украиной.

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что для прекращения войны Россия должна быть каким-то образом вовлечена в переговоры с Украиной.

Об этом пишет издание Watson.

"Необходимо сделать шаг, чтобы так или иначе привлечь Россию. Без России не будет мира, а украинский мирный план – это "фундамент" для прекращения конфликта с Москвой", — заявил он.

Он также добавил, что международное сообщество должно двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой еще не может состояться, пока препятствует военная ситуация.

"Мы должны быть готовы к тому времени, когда условия позволят провести мирные переговоры", – заявил Кассис.

Напомним, Зеленский ответил, когда может окончиться война и от чего это зависит.

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