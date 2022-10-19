В МИД Украины назвали цель, почему Путин ввел "военное положение" на оккупированной части Украины

Целью введения российским диктатором Путиным "военного положения" на частично оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей является подавление сопротивления украинцев, которые не согласны с оккупацией.

Об этом идет речь в заявлении украинского МИД.

В МИД подчеркнули, что незаконное введение "военного положения" на территории Украины является новым преступлением России против украинцев. Там подчеркнули, что указ Путина ничтожен.

"Несмотря на агонии режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей. Призываем международных партнеров решительно осудить намерение российских оккупационных администраций, под видом так называемого "военного положения", лишить жителей временно оккупированных территорий Украины даже базовых прав человека, а также их незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и мобилизацию", – говорится в сообщении.

Украинский МИД обратился к международным партнерам с просьбой предоставить Украине средства ПВО и ПРО для защиты от ракетных ударов и атак беспилотников.

Путин объявил "военное положение" на территории Украины

Российский диктатор Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что действия Путина – это легализация мародерства на территории Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона назвала решение Путина юридически ничтожным.

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