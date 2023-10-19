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Кулеба объяснил, будут ли западные партнеры продолжать предоставлять ВСУ оружие

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Кулеба объяснил, будут ли западные партнеры продолжать предоставлять ВСУ оружие

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба/Скриншот

Партнеры Украины понимают последствия мировой безопасности, если помощь перестанет поступать.

Международные партнеры Украины увлекаются украинскими военными и тем, что они делают на фронте и как быстро овладевают западным современным оружием.

Об этом в эфире проекта "Завтрак с 1+1" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“На всех встречах генералы говорят, что будут продолжать помогать Украине столько, сколько это будет нужно и что бы ни происходило в мире. Потому что ясно ставки в войне, которую РФ развязала против Украины для мировой безопасности. Во-вторых, они говорят, что увлекаются нашими солдатами, что они делают в тех сверхсложных условиях и сражаясь против такого врага”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Байден будет просить у Конгресса 60 млрд долларов для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
634
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