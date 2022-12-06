В МИД Украины отреагировали на отказ Венгрии тренировать военных ВСУ

Венгрия отказалась тренировать украинских военных в рамках миссии Евросоюза.
В понедельник, 5 декабря, государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт не будет тренировать украинских военных на своей территории. Он сказал, что Венгрия "хочет двигаться не к войне, а к миру".
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на такое заявление, и подчеркнул, что если Венгрия хочет мира, то для начала она могла бы призвать Россию прекратить войну против Украины.
"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, повод для такого шага должен был уже найтись", — подчеркнул Николенко.
Миссия Евросоюза EUMAM
Совет Евросоюза принял решение о создании Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Украинские военные будут обучать на территории европейских стран.
EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций (MPCC). Мандат миссии сначала будет длиться два года.
Читайте также:
- Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро – СМИ
- Никогда такого не было – и вот снова: Венгрия отказалась тренировать украинских бойцов в рамках миссии ЕС
- Германия подготовит 5 тыс. украинских военных: глава Минобороны сообщила об обучении бойцов