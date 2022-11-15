В МИД Украины отреагировали на смерть студента из Замбии на войне и обратились к странам Африки

Недавно стало известно, что на войне в Украине погиб студент из Замбии, осужденный в Москве.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на смерть 23-летнего студента из Замбии, отбывавшего тюремное наказание в Москве. Парень погиб на войне против Украины.

Спикер украинского МИД Олег Николенко призвал африканские страны требовать от России прекратить давление на их граждан.

"Путин отправляет на войну в Украину заключенных в России граждан Африки. Погиб бывший замбийский студент. Мы призываем Африканский Союз и все африканские государства требовать от России прекратить давление на их граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина", — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, студент из Замбии, осужденный в Москве, погиб в Украине на фронте. Натан Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте, но в 2020 году его приговорили к 9,5 годам лишения свободы за хранение наркотиков.

Министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо потребовал от РФ объяснений, как их гражданин оказался на фронте в Украине.

Россия также активно вербует на войну против заключённых Украины. Этим процессом руководит Евгений Пригожин, возглавляющий ППК "Вагнера".

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