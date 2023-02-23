В МИД Украины отреагировали на заявления Китая, что "оружие от США не доходит до фронта"

В МИДе призвали Китай не вестись на российскую пропаганду.

В МИД Украины отреагировали на заявления Китая о том, что якобы оружие, которое США передают Украине, не доходит до фронта, а часто "контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах".

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.

"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины. Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия", — подчеркнул Николенко.

В украинском МИДе призвали государства не вестись на российскую пропаганду.

"Вместо этого Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы взорвать международную военную помощь Украины. Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не являться инструментом в руках российской пропаганды", — написал Николенко.

Китай может оказать военную помощь России

Накануне в западной печати опубликовали информацию о том, что Китай может предоставить России оружие для войны против Украины. Якобы до последнего времени Пекин помогал Москве преимущественно закупками нефти, но сейчас, по разведданным США, руководство КНР рассуждает о новом возможном военном сотрудничестве.

В Пентагоне предупредили Китай о последствиях, если он усугубит взаимодействие с Россией и будет оказывать ей летальное оружие или другую помощь, которую оно может использовать в войне против Украины.

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