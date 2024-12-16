В МИД Украины прокомментировали желание Беларуси получить "место за столом мирных переговоров"

В министерстве подчеркнули, что белорусские чиновники могут претендовать только на справедливое разбирательство в рамках процесса по привлечению агрессора и его приспешников к международно-правовой ответственности.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление заместителя министра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича, что Беларусь якобы имеет право участвовать в мирных переговорах с целью получения "гарантий безопасности".

Как отметил представитель МИД Украины Георгий Тихий, что сейчас единственной реальной угрозой безопасности Беларуси является ее собственный союзник — Российская Федерация, которая использовала белорусскую территорию для нападения на Украину.

Он добавил, что, вопреки принципам своей Конституции, предусматривающей отказ от использования военной силы против других государств, Беларусь в феврале 2022 года присоединилась к агрессии РФ против Украины.

"Все, на что имеют право претендовать белорусские чиновники, это справедливое рассмотрение в рамках процесса по привлечению агрессора и его приспешников к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины", – подчеркнули в МИД.

Напомним, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что глава Украины Владимир Зеленский "должен быть готов к соглашению" об окончании войны.