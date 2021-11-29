В МИД назвали количество российских войск у границ Украины

По словам главы МИД, Россия разместила армию с весны 2021 года.

По последним данным Министерства иностранных дел, у границ Украины страна-агрессор разместила примерно 115 тысяч российских военных.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, эта цифра включает военных РФ, находящихся в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Он добавил, что российская армия находится вдоль украинских границ с весны 2021 года.

"Россия разместила масштабную военную группировку в регионах у государственной границы Украины. В частности, речь идет о танках, артиллерии, воздушных и военно-морских силах. Вдоль границ с Украиной находится более 40 батальонных тактических групп, в состав которых входит 115 тысяч военных", — сказал министр.

Как сообщалось ранее, глава МИД назвал худший сценарий для Украины. По его словам, РФ может снова силой изменить границы в Европе, как это уже было в 2014-м, аннексировав Крым и оккупировав отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Следует отметить, ранее сообщалось, что Россия сконцентрировала почти 100 тысяч российских военных у границ с Украиной. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

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