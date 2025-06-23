В МВД объяснили, что Украина делает с телами погибших россиян

Тела погибших / © Associated Press

Реклама

В рамках процедуры репатриации в 2025 году Украина передала Российской Федерации тела троих погибших российских военных.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, передача стала возможна только после полной ДНК-идентификации.

Реклама

«Россиянам тела передаются только после стопроцентного подтверждения совпадения. Три тела переданы россиянам, за ними было полное совпадение», — отметил министр.

Во время последней передачи тел в Украину погибших украинских защитников, украинская сторона получила также тела 20 российских военных. Однако передача их России возможна только при полном подтверждении личности на основе ДНК-анализа.

«Мы ждем ДНК родственников. Поэтому хотим, чтобы родные (россияне) сдали свои ДНК, чтобы мы подтвердили», — добавил Клименко.

По словам министра, он отдал приказ временно запретить передачу остальным телам РФ до момента получения всех необходимых результатов анализа.

Реклама

«Я дал команду пока запретить выдавать эти тела россиянам, пока нет подтверждения полностью», — подытожил Клименко.

Напомним, недавно в Украину были доставлены тела погибших лиц, которых российская сторона считает гражданами Украины, в частности, военнослужащими, которая состоялась в рамках реализации договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле.

На сегодняшний день Россия уже передала Украине более 4800 тел. В общей сложности, согласно стамбульским договоренностям, Российская Федерация должна передать около 6000 тел, которые, по ее данным, являются телами украинских граждан.