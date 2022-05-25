В МИД пояснили, какие планы завершения войны Украина готова обсуждать

Дмитрий Кулеба прокомментировал появление плана по завершению войны авторства Италии.

Украинские власти готовы приветствовать любой мирный план без пунктов о линии столкновения и уступок по территориям.

Об этом в Давосе заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дипломат прокомментировал появление плана завершения войны авторства Италии. Украина откажется от обсуждения проектов, которые подтвердят контроль РФ над захваченными с 24 февраля районами.

"Мы приветствуем все виды планов, не предусматривающих создание новой линии столкновения и уступок со стороны Украины в части территориальной целостности и суверенитета по определенным территориям. Все остальное мы готовы обсуждать", — пояснил Кулеба.

Итальянский мирный план состоит из четырех пунктов. Среди них, в частности, введение сил ООН, скорейшее вступление Украины в ЕС с параллельным отказом от НАТО, соглашение с РФ об отдельном решении вопросов Донбасса и Крыма, а также новый многосторонний договор безопасности для Европы.

Кроме того, глава МИД Кулеба отметил пассивность НАТО во время украинско-российской войны.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, какое вооружение и военную технику Украина стремится получить от ФРГ.

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