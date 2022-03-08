В Минагрополитики подчеркнули, что посевная кампания начнется там, где это возможно

В Минагрополитики подчеркнули, что посевная кампания начнется там, где это возможно

Позиция с точки зрения военной составляющей постоянно меняется, но аграрии должны работать.

Посевная кампания 2022 года начнется там, где это возможно с учетом боевых действий.

Об этом во время телемарафона сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко, пишет Укринформ.

"У нас нет другого варианта, кроме как идти и сеять. Мы вообще отрабатываем такой механизм: где мы можем сеять, где позволяет ситуация, выходим и работаем. Мы сеяли пшеницу, ячмень, у нас есть озимые, мы не отступаем, ведь этот вопрос продовольствия. Хочу вам сказать, что настроение у аграриев такое, что мы достигнем территориальной целостности. Мы полностью в координации и понимаем, что от того, что будет на полях, зависит продовольствие всего государства", — сказал Лещенко.

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По его словам, позиция с точки зрения военной составляющей постоянно меняется, но аграрии должны работать.

Министр напомнил о новых правилах экспорта сельскохозяйственных товаров в условиях военного положения, которые установлены для предотвращения гуманитарного кризиса в Украине, стабильности рынка и удовлетворения потребностей населения. По его словам, теперь запрещено экспортировать: овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. Можно экспортировать при декларативном лицензировании: пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), кукурузу, мясо кур домашних, яйца куриные и подсолнечное масло.

То есть, пояснил Лещенко, экспорт разрешается с соответствующим информированием правительства и выдачей бесплатной лицензии в течение суток. Министр добавил, что не указанные в перечне виды сельхозсырья можно свободно экспортировать по стандартной процедуре.

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