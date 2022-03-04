В Минцифре рассказали, как можно бороться с оккупантами на цифровом фронте / Telegram

В Минцифре рассказали, как можно бороться с оккупантами на цифровом фронте

В Минцифре рассказали, как можно бороться с оккупантами на цифровом фронте

Отмечают, что сейчас в медиа и соцсетях немало дезинформации и фейков. Враги активно работают, чтобы украинцы потеряли веру в победу, поддались панике и опустили руки.

Поэтому в Минцифре просят соблюдать достаточно простые правила, чтобы с легкостью выстоять во время информационной атаки и держать голову свежей: