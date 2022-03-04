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В Минцифре рассказали, как можно бороться с оккупантами на цифровом фронте

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В Минцифре рассказали, как можно бороться с оккупантами на цифровом фронте

В Минцифре рассказали, как можно бороться с оккупантами на цифровом фронте / Telegram

Отмечают, что сейчас в медиа и соцсетях немало дезинформации и фейков. Враги активно работают, чтобы украинцы потеряли веру в победу, поддались панике и опустили руки.

Поэтому в Минцифре просят соблюдать достаточно простые правила, чтобы с легкостью выстоять во время информационной атаки и держать голову свежей:

  1. Используйте официальные источники информации. Собрали их здесь. А также официальными страницами госслужащих и органов местного самоуправления.
  2. Ни в коем случае не ведитесь на рекламные сообщения в соцсетях из псевдостраниц СБУ или других госведомств. Их публикует враг, чтобы втереться вам в доверие. Проверяйте официальные страницы учреждений на достоверность такой информации.
  3. Никаким образом не распространяйте информацию о перемещении украинских войск, так вы сдаете наши войска врагу!
  4. Распространяйте правду о войне, которую ведет РФ в Украине в своих соцсетях. Помните, они тоже являются информационным оружием против врага!
  5. Создавайте сообщения для своей аудитории в соцсетях, общайтесь со знакомыми администраторами групп и каналов в других странах и распространяйте информацию через них. Распространяйте правду среди россиян, поскольку там полностью ограничен доступ к правдивой информации.
  6. Поддерживайте «гигиену своих устройств»: блокируйте устройства каждый раз после окончания работы, устанавливайте приложения только с официальных сервисов, не пользуйтесь неизвестным Wi-Fi.
  7. Защитите соцсети: устанавливайте сложные пароли, не добавляйте в друзья неизвестные аккаунты, включите двухэтапную аутентификацию.
  8. Поддерживайте дух нашей Армии! Пишите слова благодарности, ободряйте украинцев!

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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