Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Минцифре рассказали, сколько украинцев зарегистрировались онлайн как ВПО

Дата публикации
Просмотры
1199
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Минцифре рассказали, сколько украинцев зарегистрировались онлайн как ВПО

Фото: Associated Press

Около полумиллиона украинцев зарегистрировались онлайн на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Об этом 13 мая сообщил руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в эфире информационного телемарафона.

"У нас есть сейчас почти 457 тыс. человек, которые заполнили заявку. Что касается количества людей, которые уже получили (ред. — статус ВПЛ), — 202 тысячи", — отметил Баник.

Он добавил, что для получения выплат 66 тыс. украинцев избрали "ПриватБанк", 57 тыс. – "Монобанк".

Стоит отметить, что украинцы, которые были вынуждены эвакуироваться из регионов, где ведутся боевые действия, в более безопасные места Украины, могут получить статус ВПЛ онлайн и подать заявку на ежемесячную выплату.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

В Ирпене заработал временный приют для горожан, потерявших жилье во время войны

В Ирпене заработал временный приют для горожан, потерявших жилье во время войны
Следующая публикация