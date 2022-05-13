В Минцифре рассказали, сколько украинцев зарегистрировались онлайн как ВПО

Около полумиллиона украинцев зарегистрировались онлайн на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
Об этом 13 мая сообщил руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в эфире информационного телемарафона.
"У нас есть сейчас почти 457 тыс. человек, которые заполнили заявку. Что касается количества людей, которые уже получили (ред. — статус ВПЛ), — 202 тысячи", — отметил Баник.
Он добавил, что для получения выплат 66 тыс. украинцев избрали "ПриватБанк", 57 тыс. – "Монобанк".
Стоит отметить, что украинцы, которые были вынуждены эвакуироваться из регионов, где ведутся боевые действия, в более безопасные места Украины, могут получить статус ВПЛ онлайн и подать заявку на ежемесячную выплату.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Читайте также:
- Кабмин выделил более 43 млн гривен на содержание российских пленных
- Погибли три поколения женщин: новые детали ракетного удара по Одессе, унесшего жизни младенца, его мамы и бабушки
- "Я даю 99%, что провалится": Арестович рассказал о наступлении российских войск на Донбассе и Юге