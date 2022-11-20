В Минэкономики рассказали, сколько украинцев потеряли работу и уехали за границу из-за войны

Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров по восстановлению страны и реализации социальных программ, направленных на возвращение украинцев домой.

В результате российской агрессии в Украине как минимум 5 миллионов человек потеряли работу.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время Польско-Украинского экономического форума.

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере, 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих", — заявила Бережная.

Она также подчеркнула, что из-за боевых действий Украину покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно возрос уровень безработицы.

По ее словам, одним из ключевых приоритетов работы правительства является стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой граждан Украины.

"Мы понимаем, что на пути восстановления Украины, возвращения наших людей перед нами стоят большие вызовы и задачи. И надеемся, что международные партнеры поддержат нас в этом, в частности, наш добрый друг Польша, в которой почти 1,5 млн украинцев сейчас находятся по программе временной защиты. Мы стремимся вернуть домой всех наших граждан, которые были вынуждены уехать из-за войны", — подчеркнула замминистра.

Напомним, в Украине безработных будут привлекаться в "Армию восстановления". Люди смогут выполнять общественно полезные работы, которые носят оборонный характер. За это будут платить минимальную зарплату — 6 700 грн.

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