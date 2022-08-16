В Мининфраструктуре оценили вероятность возобновления работы Николаевского порта

В Министерстве инфраструктуры оценили возможности включения Николаевского порта в "зерновое соглашение" для экспорта украинского зерна.

Из-за активных боевых действий в Николаевской области, которую россияне безжалостно бомбят, возобновить работу местного морского порта невозможно.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в эфире телемарафона.

"Мы хотим, чтобы все наши порты работали, в том числе в Николаевском регионе, однако это, безусловно, зависит от военной ситуации. Пока с точки зрения безопасности мы не можем этого делать", — сказал он.

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В то же время, по его словам, с технической точки зрения Николаевский порт готов к осуществлению агроэкспорта.

"Есть определенное разрушение инфраструктуры, но не критичное для агроэкспорта. Если будет военная ситуация разрешать, мы выйдем с инициативой, которую, надеемся, поддержит ООН. Работать технически порт готов", — добавил Васьков.

Напомним, 16 августа из портов Одессы вышло еще пять судов с украинским зерном.

Ранее посол рассказал, как украденное из Украины зерно перевозят в Сирию и Ближний Восток.

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