В Мининфраструктуре оценили вероятность возобновления работы Николаевского порта

В Министерстве инфраструктуры оценили возможности включения Николаевского порта в "зерновое соглашение" для экспорта украинского зерна.
Из-за активных боевых действий в Николаевской области, которую россияне безжалостно бомбят, возобновить работу местного морского порта невозможно.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в эфире телемарафона.
"Мы хотим, чтобы все наши порты работали, в том числе в Николаевском регионе, однако это, безусловно, зависит от военной ситуации. Пока с точки зрения безопасности мы не можем этого делать", — сказал он.
В то же время, по его словам, с технической точки зрения Николаевский порт готов к осуществлению агроэкспорта.
"Есть определенное разрушение инфраструктуры, но не критичное для агроэкспорта. Если будет военная ситуация разрешать, мы выйдем с инициативой, которую, надеемся, поддержит ООН. Работать технически порт готов", — добавил Васьков.
Напомним, 16 августа из портов Одессы вышло еще пять судов с украинским зерном.
Ранее посол рассказал, как украденное из Украины зерно перевозят в Сирию и Ближний Восток.
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