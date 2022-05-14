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В Мининфраструктуре подсчитали ущерб от уничтоженной россиянами гражданской инфраструктуры Украины

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В Мининфраструктуре подсчитали ущерб от уничтоженной россиянами гражданской инфраструктуры Украины

Фото: Associated Press

Задокументированные убытки, нанесенные в результате войны гражданской инфраструктуре Украины, достигли более 90 млрд долларов.

В настоящее время уже разрушены 6,3 тыс. км главных путей, повреждены 23 тыс. 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожного моста.

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 14 мая на проходившей в польском городе Красичин международной конференции "Европа Карпат", сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированных убытков уже достигла более 90 млрд долларов, и с каждым днем войны этот показатель растет", — сказал он.

По словам министра, учитывая это, Украина вынуждена оперативно перестраивать логистическую систему. "Сейчас работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети", — отметил Кубраков и добавил, что в Министерстве инфраструктуры ожидают, что европейские партнеры в дальнейшем будут помогать в решении логистических проблем, а также примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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