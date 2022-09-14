В Мининфраструктуре показали вид дорог на освобожденной территории Харьковщины: фото

На деоккупированных территориях начался процесс оценки разрушений инфраструктуры.
Во вторник, 13 сентября, Министерство инфраструктуры Украины сообщило о начале работ по восстановлению разрушенных дорог и отладке переправ в деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.
Фото нынешнего состояния транспортной инфраструктуры опубликовано на Facebook-странице ведомства.
В настоящее время специалисты проводят оценку разрушений.
“Параллельно начата масштабная уборка дорог и придорожной инфраструктуры. Сегодня первые 10 км – расчищены”, — говорится в сообщении.
После тщательного обследования и разминирования начнутся работы по возведению временных переправ возле разрушенных мостов для налаживания транспортного сообщения и улучшения логистики в области.
Ранее дорожники в области уже расчистили 142 км и устроили 4 временные переправы.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на освобожденных от российских оккупантов территориях в ближайшее время начнут восстановление инфраструктуры и подготовку к зиме.
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