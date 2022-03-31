В Мининфраструктуры рассказали, как будут отстраивать города после войны

В Мининфраструктуры рассказали, как будут отстраивать города после войны

В Харькове оккупанты разрушили почти 1,3 тыс. многоэтажек, 70 школ, 54 детских сада, 16 больниц.

После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом, как это делается в Израиле.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Имеем задание от президента Украины строить новую инфраструктуру, восстанавливать города и поселки — поэтому уже работаем в этом направлении. Помню, что больше месяца назад я был в Харькове и обещал харьковчанам и мэру города Игорю Терехову построить новую развязку в городе. Мы ее обязательно сделаем", – сказал Кубраков.

В Харькове, по оценке министра, разрушены почти 1,3 тыс. жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 детских сада, 16 больниц. Аналогичный масштаб разрушений и в других городах в зоне боевых действий.

Впрочем, как отметил министр, Харьков даже под вражескими обстрелами остается более чистым и убранным, чем большинство мирных городов Украины.

По его словам, в Харьковской области уже наладили системную логистику для поставки гуманитарной помощи. На очереди – развитие логистических цепочек для бизнеса.

"Должны переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий. В частности, об этом были и есть проекты "Велике будівництво" и "Енергетична незалежність" — о продуманных решениях для развития современной защищенной Украины", — рассказал Кубраков.

Министр также подчеркнул, что Мининфраструктуры собирает данные по всем потерям, и Россия обязательно будет платить за восстановление нашей страны.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что уже начал вырабатывать план восстановления города после войны.

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