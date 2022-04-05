В Мининфраструктуры рассказали, сколько мостов разрушено в Киевской области из-за нападения РФ

На восстановление каждого моста нужно не менее 2-3 месяцев.
В Киевской области после российского нашествия разрушены пять мостов. По оценкам Мининфраструктуры, на восстановление каждой конструкции нужно не менее 2-3 месяцев.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По предварительной информации, из-за нападения российских оккупантов разрушены:
▪️ мост на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, Стоянка
▪️ мост между с. Буча и г. Ирпень.
▪️ мост через Бучу, на дороге Т-10–01.
▪️ мост на дороге Р-30 Подъезд к г. Ирпеня км 6+000
▪️ мост на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин км 23+000 через г. Ирпень в Гостомеле
"В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам, на каждый мост нужно 2-3 месяца", – подсчитали в министерстве.
А вот движение по уничтоженной трассе Киев-Чоп планируют возобновить уже через несколько недель. Через месяц также планируют восстановить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиева.
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