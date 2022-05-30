В Министерстве обороны рассказали о планах российских оккупантов и боях на востоке Украины

Россия продолжает наступать в восточных областях Украины.
Оккупанты планируют захватить Донецкую и Луганскую области, обеспечить сухопутный коридор из Ростовской области во временно оккупированный Крым и блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.
Об этом во время брифинга в "Медиацентре Украина – Укринформ" сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Россияне планируют оцепить украинских защитников в Донецкой и Луганской областях. Бои там достигли максимальной интенсивности.
"Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны. Одновременно осуществляется штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - сообщил Мотузяник.
Для усиления российские оккупанты снимают с хранения устаревшее вооружение и военную технику.
Напомним, в Луганской области больше не будет производиться эвакуация мирных жителей. Это произошло из-за того, что в понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал спасать людей. Из-за этого погиб французский журналист.
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