В Министерстве разъяснили, кто из терробороны сможет получить статус участника боевых действий

Семьи бойцов смогут получить соответствующее признание и обеспечение.

Добровольцы из сил территориальной обороны будут иметь статус участников боевых действий и соответствующие льготы, согласно закону, который был принят накануне.

Об этом рассказала министерша по делам ветеранов Юлия Лапутина в эфире ТСН.

Но она подчеркнула, что такой статус смогут получить те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, и больше не будет прецедентов, когда люди приезжали на несколько часов или дней на позиции, а затем получали соответствующие льготы.

Кроме того, она отметила, что сейчас уже признан статус — семьи погибших/умерших ветеранов войны и семьи погибших/умерших защитников и защитниц Украины. «Сейчас в бюджете не предусмотрены те потери, которые уже понесли наши воины в этой войне. Но мы будем работать над изменением бюджета, эти семьи должны быть гарантированно обеспечены государством», — отметила она.

Министр по делам ветеранов разъяснила новый закон, приравнивающий бойцов терробороны к ВСУ

Лапутина сообщила, что также правительством прорабатываются механизмы как материально-технического, так и военного обеспечения и денежного обеспечения для терробороны.

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