В министерстве Шойгу цинично похвастались ночной масштабной атакой по Украине

В РФ заявляют, что "все объекты были поражены".

Министерство обороны страны-агрессорки РФ заявило, мол, масштабная атака на энергетику Украины 11 апреля была ответом на попытки нанести ущерб российской нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Российское министерство сообщило, что атаковало "высокоточное оружие" воздушного и морского базирования, беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Традиционно в Москве заявляют, мол, цели достигнуты, а "все объекты были поражены".

В России отмечают, что якобы им удалось нарушить работу "предприятий военной промышленности, сорвать опрокидывание резервов в районы боевых действий, а также затруднить снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ".

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Массированный удар по Украине

Россия мощно ударила по Украине "Кинжалами", авиационными и крылатыми ракетами, дронами. В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения. Основным направлением удара РФ стала Львовская область.

Армия РФ массированно ударила по объектам энергетики. Россияне выпустили десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям. Прошло без погибших и пострадавших.

Также во время массированной атаки ракетами и беспилотниками россияне атаковали два подземных газовых хранилища Украины. В "Нефтегазе" подчеркивают, что хранилища продолжают работать.

Кроме того, ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе.

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