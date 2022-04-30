В Министерстве юстиции назвали сроки, когда военные преступники России получат первые приговоры

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о перспективах международных судов из-за российской агрессии против Украины и озвучил сроки, когда военные преступники РФ получат первые приговоры.

Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

Глава Минюста выразил уверенность, что у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступления агрессии, а "при определенных обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида".

"Органов, или судов, которые в конце концов будут выносить приговоры военным преступникам, среди них военнослужащие и высшее руководство РФ, их очень много. Это и национальные суды, и прокуратуры, это Международный уголовный суд, имеющий юрисдикцию по военным преступлениям и геноциду в Украине. Это трибунал, который будет создан по поводу преступлений агрессии, создание которого недавно поддержал Совет Европы, а также суды других государств", — отметил министр.

Малюська заявил, что полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры будут по меньшей мере через год-полтора-два. "Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет по меньшей мере год-полтора-два. Потому что, естественно, всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов, как правило – это шесть-восемь лет и дольше", – сказал глава ведомства.

По его словам, главная проблема — привлечь извергов к ответственности — их физически задержать.

"У нас нет сомнений, что хватит доказательств, чтобы немало российских граждан или воюющих за Россию или в ее интересах их можно отправить в тюрьму на очень длительные сроки, по крайней мере получить приговоры. Здесь проблема в другом, чтобы отправить их в тюрьму, их нужно физически поймать. Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе и Интерпол", — сказал Малюська и добавил, что когда приговоры будут выноситься Международным уголовным судом, его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира, и не будет учитывать дипломатическую защиту, например, иммунитет Владимира Путина и его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда.

"Как минимум, мы ограничим их возможность выезда за территорию РФ, а затем рано или поздно достанем их физически. Я бы на месте россиян не покидал территорию России, хотя это не гарантирует опасность, режимы меняются", — заметил министр.

Вторым блоком привлечения России к ответственности он назвал взыскание с России компенсаций за ущерб, нанесенный агрессией.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 66-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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