В Минобороны анонсировали важное обновление в "Резерв+" уже в июне

В мобильном приложении "Резерв+" 18 июня появится QR-код. Это позволит использовать электронные данные при мобилизации в качестве полноценного военного учетного документа и заменит бумажные версии.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"QR-код окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Обериг" к бумажному военно-учетному документу", - говорится в сообщении.

Спикер МО также добавил, что по состоянию на данный момент в "Резерв+" свои данные обновили более 1,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тысяч из них – женщины.

Напомним, в Минобороны работают над электронными направлениями на прохождение ВВК в "Резерв+".

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