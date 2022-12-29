В минобороны Беларуси официально прокомментировали инцидент с ракетой: подробности заявления

Падение части ракеты от зенитного ракетного комплекса С-300 на территории Белоруссии прокомментировали в министерстве обороны страны-сателлита РФ.

Заявление появилось в четверг, 29 декабря, около 14.30 в официальном Telegram-канале белорусского военного ведомства.

"Сегодня около 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле вблизи села Горбаха Ивановского района Брестской области", — говорится в сообщении.

Белорусские военные утверждают, что уже провели проверку и установили, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, которая выпущена, якобы, с территории Украины.

Подробности происшествия военное ведомство государства-сателлита РФ пообещало сообщить в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в ходе массированной ракетной атаки по Украине 29 декабря в Беларуси упала часть ракеты от зенитного ракетного комплекса С-300. У Лукашенко сразу назвали ее украинской.

В воздушных силах Украины отметили, что верить режиму Лукашенко, как и режиму Путина, не стоит.

Вскоре украинская сторона проведет объективный контроль ситуации и последствий очередной атаки РФ и сообщит информацию об этом инциденте.

Напомним, во время ракетного удара 29 декабря Россия применила более 69 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 54 вражеские ракеты.

Читайте также: