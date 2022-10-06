В Минобороны Белоруссии заявили, что их войска готовы вместе с РФ защищать Союзное государство

В Белоруссии также призывают к переговорам в Минске.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что войска их страны совместно с оккупационной армией РФ "готовы защищать Союзное государство".

Об этом он заявил 6 октября на брифинге, пишут белорусские пропагандисты.

Хренин заявил, что якобы Запад на территории Украины готовит вооруженные группировки, целью которых является "свержение власти в Беларуси". Министру РБ показалось также агрессия со стороны Запада. Он заявил, что сейчас проходят мероприятия, чтобы якобы сделать невозможным провокации на приграничных территориях Беларуси. Также Хренин заявил, что белорусская армия готова совместно с Россией к защите Союзного государства.

"Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также производятся варианты адекватного реагирования на ее изменения", – заявил Хренин.

Белорусский министр прямо не указал, что его страна готова напасть на Украину, но призвал "стороны к мирному урегулированию" в Минске.

Роль Беларуси в войне против Украины

Беларусь участвует в войне против Украины от 24 февраля. Именно с территории этого государства Россия запускала по Украине ракеты. Также из Беларуси в Киев пошли в наступление российские войска.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал 4 октября, что его страна участвует в войне против Украины на стороне России. В Белоруссии также решили проверить военнообязанных белорусов.

Алексей Данилов ранее отмечал, что если со стороны Беларуси снова сует армия, Украина на это будет реагировать силовыми методами.

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