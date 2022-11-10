В Минобороны Британии прокомментировали вероятное отступление оккупантов с правого берега Херсонщины

В британской разведке прокомментировали вероятный отход оккупантов на левый берег Херсонщины. Отмечается, что российские войска будут уязвимыми при пересечении Днепра. Вероятнее всего, уход оккупантов продлится несколько дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем.

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Британии.

"Способность России удерживать свои силы на западном берегу Днепра была под давлением украинских ударов по российским путям поставок. Отступая, российские силы разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских сил", — говорят в Минобороны Британии.

Отмечается, что потеря западного берега Херсона помешает России добиться своего стратегического стремления проложить сухопутный коридор в Одессу.

"С ограниченными пунктами пересечения российские войска будут уязвимы при пересечении реки Днепр. По всей вероятности, отход будет продолжаться несколько дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем, который будет прикрывать уходящие силы", — говорят в британской разведке.

Напомним, 9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск с западного берега реки Днепр в Херсонской области. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отступят на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав главной причиной решения проблемы поставок.

ТСН.ua собрал все, что известно сейчас о ситуации вокруг деоккупации единственного крупного украинского города, захваченного россиянами еще в начале полномасштабного вторжения.

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