В Минобороны Эстонии назвали сроки контрнаступления ВСУ и рассказали, что мешает

Министерство обороны Эстонии сообщили термины "реального" контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что до "реального" контрнаступления украинских военных пройдет еще около месяца или два, ведь сейчас ВСУ мешает дождливая погода.
Об этом глава Минобороны Эстонии рассказал в интервью ERR.
"Если послушать мнения, (звучавшие на базе – ред.) Рамштайн, то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, возможно, два", — отметил он.
По мнению Певкура, отсутствие танков, например поставок Abrams от США – это не главное препятствие для ВСУ. Основная проблема заключается в дождливой погоде, мешающей движению техники.
"Наибольшим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, произойдет, является погода. Погода достаточно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ожидают улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий", — подчеркнул эстонский министр обороны.
Он также добавил, что на встрече в Германии обсуждались вопросы обучения украинцев в западных странах.
"Мы также сосредоточились на том, каким было обучение девяти бригад, которые сформировали союзники; на том, какое оснащение девяти бригад, частично прибывших в Украину, а частично прибывающих. Западные союзники на достаточно высоком уровне научили Украину, как провести контрнаступление. Информация и координация под американским руководством были достаточно впечатляющими. И мы посмотрели, какие потребности могут возникнуть, когда начнется украинская контратака", – сказал глава эстонского оборонного ведомства.
По словам Певкура, кроме противовоздушной обороны украинцы испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в том числе тяжелые грузовики и прицепы для них. Вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа также рассматривается.
"У союзников есть очень точное представление о том, что нужно украинцам", – резюмировал Певкур.
Контрнаступление ВСУ
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Украина начнет контрнаступление, когда будет готова, а достижение необходимого уровня военной готовности является лишь вопросом времени.
Министр обороны Алексея Резникова отметил, что Запад не предоставляет Украине все необходимое вооружение из-за давно потерявшей актуальность "догмы" — не провоцировать Россию.
Глава разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг накануне заявлял, что украинское контрнаступление может начаться уже 9 мая.
Экс-специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что мир переоценил военный потенциал России и недооценил возможности Украины.
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