В Минобороны Эстонии сделали важное заявление о продвижении российских войск: детали

Войска РФ в Украине продолжают постепенно продвигаться вперед и сохраняют темп боев, несмотря на большие потери. Покровское направление остается основным местом сосредоточения оккупантов.

Об этом заявил руководитель департамента оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю, сообщает ERR.

Отмечается, что в течение последней недели оккупанты сохраняли аналогичный уровень активности на линии фронта по сравнению с предыдущими неделями – это в среднем 168 обстрелов в день. Несмотря на то, что СМИ все чаще освещают возможность приближения мирных переговоров, это не отражается на поле боя. Российские войска дальше продолжают войну на истощение с большими потерями, отмечают в министерстве.

Более того, вооруженные силы России активно вербуют граждан в свои ряды. В частности, в Санкт-Петербургском регионе тем, кто вступает в ряды армии, выплачивают все более высокие единовременные денежные пособия и повышают зарплаты. В Эстонии считают – это свидетельствует о том, что РФ прилагает усилия для компенсации потерь на фронте и формирования новых подразделений, чтобы продолжать военные операции.

По словам Каю, за прошедшую неделю ни одна из сторон не достигла значительных результатов на Курском направлении. Также, заметил он, северокорейские солдаты не были замечены в активных боевых действиях на территории РФ. Вероятно, они были выведены в тыл для перегруппировки.

"Никаких значительных территорий не было потеряно и никаких новых не было добыто, поэтому там может быть в какой-то степени патовая ситуация. Но там все еще продолжаются активные боевые действия", — подчеркнул он.

В министерстве считают, что нельзя исключать переброску из Северной Кореи в Украину дополнительного личного состава, а также боеприпасов непрямого действия и артиллерийской техники.

Герт Каю отмечает, что Донецкая область и Покровское направление остаются основным местом сосредоточения российских вооруженных сил. Российские войска продолжают постепенно продвигаться на этом направлении и за неделю захватили около 25 квадратных километров территорий.

Как сообщало издание New York Times, войска Северной Кореи вывели с линии фронта на Курщине. Силы КНДР понесли большие потери в боях.

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