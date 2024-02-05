В Минобороны Германии уверены, что Украине придется мобилизовать больше людей

В Бундесвере считают, что Украине придется мобилизовать большее количество людей для пополнения потерь и восстановления подразделений.

Такое мнение высказал генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Спецштаб Украины в Министерстве обороны Германии и координирующий поддержку Киева в интервью RND.

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат — просто из-за количества потерь, насколько мы видим. Но и потому, что войска, некоторые из которых на фронте уже 24 месяца, нуждаются в регенерации", — сказал немецкий генерал.

Он отметил, что сейчас в Украине обсуждается тип и объем мобилизации.

"Это политический и социальный переговорный процесс, в котором также играет роль демографическая ситуация в Украине. Существует этот разрыв между возрастными группами 20- и 40-летних. Поэтому экономической способности своего государства украинцы должны уделять столько же внимания, сколько и его военной способности", – считает генерал-майор.

Напомним, в Раде сообщили, что законопроект о мобилизации могут быть приняты в первом чтении на этой неделе.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.