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В Минобороны готовят новые должности для добровольцев контракта 18-24: что известно
Лазуткин не назвал точное количество подписанных контрактов, однако подтвердил, что заинтересованность в программе очень высока.
В программу годовых контрактов 18-24, по которым люди, не подлежащие мобилизации по возрасту, могут присоединиться к ВСУ, планируют добавить новые должности. Они будут касаться пехоты и рискованны.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире Общественного радио.
Сейчас по контрактам 18-24 доступны следующие позиции:
стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;
гранатометчик, помощник гранатометчика, старший гранатометчик;
разведчик, старший разведчик.
По словам Лазуткина, список будет расширен из-за высокого спроса на добровольцев. Однако новые должности будут прежде всего в пехоте, а также потребуют мотивированных кандидатов, готовых к риску.
Денежное вознаграждение по контракту 18-24 составляет 1 миллион гривен, которые выплачиваются в три этапа: •
200 тысяч гривен — после подписания контракта;
300 тысяч гривен — после прохождения подготовки и первого боя;
500 тысяч гривен — после завершения контракта.
Кроме того, военные будут получать основное денежное довольствие и дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.
По словам Лазуткина, контрактами 18-24 активно интересуются женщины. Чаще их привлекают снайперские и медицинские должности.
Представитель Минобороны также отметил, что не все бригады еще готовы принимать добровольцев. Причина — необходимость качественной подготовки и передачи боевого опыта.
Напомним, Кабинет Министров Украины расширил действие экспериментального проекта по мотивации военной службы. Теперь единовременную выплату в размере 1 миллиона гривен смогут получить не только контрактники ВСУ, но и военные Национальной гвардии и Госпогранслужбы.