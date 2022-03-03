В Минобороны и МИД Казахстана сообщили, поддерживают ли Россию в войне с Украиной

В Минобороны и МИД Казахстана сообщили, поддерживают ли Россию в войне с Украиной

В Минобороны Казахстана считают, что война в Украине, развязанная Россией, никакого отношения к их стране не имеет.

В Казахстане заявили о нейтралитете страны в войне в Украине, на которую в ночь на 24 февраля напала Россия.

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Казахстана Шахрат Нурышев.

По его словам, Нур-Султан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации.

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"О казахстанском посольстве (в Украине. – Ред.) претензий нет, потому что мы как с Украиной, так и с Россией поддерживаем очень хорошие, хорошие отношения. Вы все прекрасно знаете, что были и телефонные разговоры, были и встречи между руководителями наших государств к этому. Нет ничего такого, чтобы Казахстан обвиняли в том, чтобы мы заняли чью-то позицию. Мы выступаем за то, чтобы все происходящее как можно быстрее разрешилось путем переговоров", — сказал Нурышев журналистам в кулуарах парламента в среду.

Кроме того, аналогичную позицию высказал и замминистра обороны Казахастана Султан Камалетдинов. По его словам, война в Украине, которую развязала Россия, "к Казахстану никакого отношения не имеет".

"Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", – сказал Камалетдинов в кулуарах Сената.